İnönü Üniversitesispor derbiyi kazanmak istiyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesispor, ligin 15.haftasında Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacağı maçtan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

İnönü Üniversitesi Stadı'nda müsabakanın hazırlıklarını sürdüren turuncu beyazlı ekibin teknik sorumlusu Murat Kurt, yaptığı açıklamada, pazar günü Malatya derbisinde Yeşilyurt Belediyespor'la karşılaşacaklarını söyleyerek, "Elimizden gelen gayreti ve mücadeleyi göstereceğiz. Karşılaşmada tabi öncelikli hedefimiz kazanmak ve bu yönde oyunumuzu oynayacağız" dedi.

-"Öncelikli hedefimiz puan ya da puanlar almak olacak"

Kurt, Yeşilyurt Belediyespor maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bu maçta öncelikli hedefimiz puan ya da puanlar almak olacak. Centilmen bir maç olmasını diliyorum. Elimizden gelen gayreti ve mücadeleyi göstereceğiz. Karşılaşmada tabi öncelikli hedefimiz kazanmak ve bu yönde oyunumuzu oynayacağız. Sezon başından beri ortaya koyduğumuz takım duruşu herkes tarafından alkış alıyor. Bu takım mevcut imkanlarıyla daha iyisini yapacak güçte. Malatya ve İnönü Üniversitesi adını iyi temsil edebilmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. İnşallah herkesin taktir ettiği takım kendine inananları mahçup etmeyecek" ifadelerini kullandı.

-"Hedefimiz üst sıralara yükselmek"

Ligde şu anda 7. sırada olduklarını dile getiren Kurt, "Hedefimiz üst sıralara yükselmek. Bunun içinde iyi çalışıyoruz. Gerek grubumuzda, gerekse de diğer gruplarda çok paralar harcamasına rağmen bizim bulunduğumuz konumda olmayan bir çok takım var. Biz Üniversite olarak futbolcu yetiştiren bir hüviyete bürünmek istiyoruz" diye konuştu.

İnönü Üniversitesispor'da bir başka Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.