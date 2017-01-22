İnönü Üniversitesispor deplasmanda Araban Belediyespor’a 2-0 yenildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta deplasmanda Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Gaski Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Aytaç Coşar, Selçuk Gökgöz, Yusuf Susuz hakem üçlüsü yönetti. 14.hafta mücadelesine etkili başlayan konuk takım İnönü Üniversitesispor rakibi karşısında net pozisyonlardan sonuç çıkaramayınca ev sahibi takım 45.dakikada bulduğu ilk etkili pozisyonda Eyüp Rıdvan Karakaş'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma dakikalarında Lucas'ın ayağından bir gol daha bulan Araban Belediyespor karşılaşmayı 2-0 kazandı. Ev sahibi takımda Abidin Fikirli, İnönü Üniversitesispor'dan Ramazan'a yaptığı sert faulden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Haftayı puansız kapatan İnönü Üniversitesispor, 14.haftası geride kalan Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 18 puanla 14. sıraya geriledi.