İnegölspor’da Münir Kaner dönemi

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'un olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlık görevine kulübün eski başkanlarından Münür Kaner getirildi.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da yeni yönetim bilmecesi çözüldü. İlk 3 toplantıda Başkan ve yeni yönetimini seçemeyen İnegölspor'un 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel kurulunda Cebrail Kemer Başkanlık görevine getirilirken, yeni başkan ve yönetiminin ömrü uzun sürmedi. Kötü geçen bir sezonun ardından Timur Erezsarı başkanlığındaki yönetim bir dönem daha görev süreleri olmasına rağmen olağanüstü genel kurul kararı aldı. İlk iki toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı yapılamazken, tüzük gereği 25 Mayıs 2017 Perşembe günü yapılan kongrede iş adamı Cebrail Kemer başkanlık görevine getirildi.

Kemer Başkanlığındaki yönetim de şok bir kararla, görevdeki beşinci gününde olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yönetimin aldığı karar gereği 11 Haziran 2017 Pazar günü yapılması gereken toplantı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 18 Haziran 2017 Pazar gününe ertelendi. Sani Konukoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda iki aday yarıştı. kazanan 47 oyla kulübün eski Başkanlarından Münür Kaner oldu.

İsmail Ergün'ün divan başkanlığında yürütülen kongrede iki liste yarıştı. Genel kurula kulübün eski başkanlarının yanı sıra delegeler ile taraftarlar katıldı. İnegölspor Başkanı Münür Kaner, "İnegölspor'un bu hale gelmesi bizleri üzmüştür. Biz 7 seneden bu yana İnegölspor'a muhalefet yapmadık. Biz her zaman İnegölspor'un yanındayız. İnegölspor partiler üstüdür. İnegölspor'a aday olmak isteyenlere 1 Milyon lira gözdağı veriliyor. İnegölspor gelecek 1 milyon liraya kalmışsa yazıklar olsun bize. Başarının olmadığı yerde hedefte olmaz. Birileri Belediye Başkansız İnegölspor olmaz diyor. Bana Belediye Başkanının dediği şu; ben İnegölspor'a 1 delikli lira vermem. İnegöl'de yaşıyorsak İnegölspor'a destek vermek durumundayız. Biz elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yapılan seçim sonucunda kullanılan 62 oyun 47'sini alan, 1997 ile 2000 yıllarında iki dönem İnegölspor Başkanlığı yapan Münür Kaner İnegölspor'da üçüncü kez Başkanlık görevine getirilirken, Coşkun Karduz'un listesine 6 oy çıktı. Oyların 8'i boş çıkarken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Münür Kaner Başkanlığındaki yönetimde Osman Sevim, Kerim Kurumuş, Melih Sarıkaya, Murat Köroğlu, Hasan Yetim, Şaban Gümüş, Sabahattin Ablak, Nizamettin Mut ve Onur Çelik yer alırken, denetleme kurulu ise Erdal Şenbay, Nezih Metinbaş ve Özhan Peker'den oluştu.