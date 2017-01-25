İnegöl protokolünden İMOB’a ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl protokolünü İstanbul CNR Expo'da 24-29 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) götürdü.

İTSO tarafından fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen ziyarete İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer, İTSO Başkanı Metin Anıl, AK Parti İlçe Başkanı Âdem Demirel ile İTSO ve AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İTSO Başkanı Metin Anıl, İnegöl'ün sahip olduğu müteşebbis ruh ile Türkiye'ye örnek olduğunu ve yüksek katma değerli üretimi ile yıllardır cari fazla verdiğini söyledi. İnegöl'de Türkiye'nin ilk ilçe OSB'sinin ve Türkiye'deki ilk Ağaç İşleri ve Mobilya İhtisas OSB'sinin kurulduğunu söyleyen Metin Anıl, Yenice Sanayi Bölgesi'nin bir süre önce Islah OSB statüsü kazandığını, Cerrah Sanayi Bölgesi'nin de yakında Islah OSB olmasını beklediklerini vurguladı.

İTSO Başkanı Anıl, İnegöl ekonomisinde önemli bir paya sahip olan mobilya sektörünün gelişmesi için çaba harcadıklarını da söyledi. İMOB'un Türkiye'nin önemli mobilya fuarlarından biri olduğuna vurgu yapan Metin Anıl, "Bu fuarda sektördeki birçok yenilik vitrine çıkarılıyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki trendlerinin belirlenmesine katkı yapıyor" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, fuarların dünyada alıcı ile satıcıyı buluşturan en önemli organizasyonlar arasında halen ilk sırada geldiğini söyledi. Aktaş, İnegöl'ün uzun yıllardır bu alanda çok önemli organizasyonlar yaptığını belirterek, "İnegöl belediyesi olarak mobilya sektörünü çok önemsiyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte MODEF'e kurumsal bir yapı kazandırdık. Tecrübelerimizi sektörle paylaşmaktan onur duyarız" diye konuştu.

İnegöl Kaymakamı Ali Akça'da İnegöl'ün önemli bir üretim merkezi olduğunu İMOB Fuarı'nda gerek katılımcı sayısı gerekse kullanılan alan olarak İnegöllü mobilya firmalarının öne çıktığını söyledi.