İncirlikten düşen İHA ile ilgili açıklama

Şanlıurfa'nın Virançehir ilçesinde düşen insansız hava aracının (İHA) ABD'ye ait olduğu açıklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yolbilen kırsal Mahallesi'ndeki mısır tarlasına düşen İHA'nin ABD'ye ait olduğu duyuruldu. İncirlik Hava Üssü resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı) bugün 11.50 sularında Türkiye'nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir. Daha fazla bilgi elde edildikçe açıklanacaktır" denildi.