İnce bağırsaktan idrar kesesi

Ordu'da mesane kanseri nedeniyle idrar kesesi alınan bir hastaya, kendi ince bağırsağından parça alınarak yeni idrar kesesi yapıldı.

Ünye ilçesinde A.S. adlı mesane kanseri sebebiyle güç idrar yapma sorunu yaşayan 59 yaşındaki bir hasta Ünye Devlet Hastanesine başvurdu. Üroloji Uzmanları Opr. Dr. Turgut Serdaş ve Opr. Dr. Hasan Çetin tarafından yapılan tetkik ve muayeneler sonrası hastanın ameliyatına karar verildi. Her iki uzman doktor tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Opr. Dr. Turgut Serdaş, hastanın polikliniğe başvurduğunda yangılı ve güç idrar yapma şikayetleri olduğunu, yapılan tetkiklerde mesanede tümör tespit edilmesi üzerine gerekli hazırlıkları yapılarak önce kapalı yöntem ile biyopsinin alındığını belirtti. Serdaş, "Biyopsi sonuçları ile BT ve MR sonuçları birlikte değerlendirilerek radikal sistektomi kararı alındı. Hastamıza kendi ince bağırsağından parça alınarak yeni idrar kesesi yapıldı. Takiplerinde sorunu olmayan hasta servise çıkartıldı. Ek tıbbi sorunu olmayan hasta sağlıklı olarak taburcu edildi" dedi.

Opr. Dr. Turgut Serdaş şu bilgileri verdi: "Bu ameliyatta idrar kesesi, prostat, alt idrar yollarının bir kısmı, meni keseleri ve civardaki büyük damarlarının etrafındaki lenf dokuları çıkarılır. Böbrekten gelen idrar ise her iki idrar kanalının ince bağırsaktan hazırlanan bir nevi yeni idrar kesesine bağlanması ile karın dışına alınır. Ameliyatın ortalama süresi 6-8 saat civarındadır. Bu yöntemde hasta geri kalan hayatı boyunca karnının alt kısmında, kıyafetinin altında kalan, yani dışarıdan görünmeyen bir torbaya idrar yapacaktır."