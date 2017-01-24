İnandık Barajı, 2017 Yılı Yatırım Programına Alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yoğun gayret ve takipleri sonucu İnandık Barajı, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı yatırım programına alındı.

Yozgat'ın önemli tarım bölgelerinden biri olan Yerköy ilçesinde, verimli toprakları sulayıp, kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajı, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı Yatırım Programına alındı.

139 milyon yatırım bedelli, yaklaşık 32 metre yükseklikte ve ortalama 31.1 hm3 su toplama kapasitesine sahip İnandık Barajı, hizmete açıldığı zaman bölgedeki 2 bin 875 hektar alan sulanabilecek. Bu sayede Yerköy ile Kırıkkale arasındaki tarım arazilerinde sulu tarıma geçilerek daha bol ve kaliteli ürün alınabilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 11 Ağustos 2016 tarihinde 13 tesisin toplu temel atma töreni için geldikleri Yozgat'ta İnandık Barajı'nın yatırım programına alınması için söz vermişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ o gün yapmış olduğu konuşmada, "Yatırım programında olmamasına rağmen Yozgat için önemi büyük olan İnandık Barajı'nın yapımı için söz alındı. İnandık Barajı Yozgat için önemlidir. Sağ olsunlar Sayın Bakanımız yatırım programında olmamasına rağmen karar verdiler ve projeler için formül bulunup proje ihalesi yapıldı ve İnandık Barajı'nın projeleri tamamlandı. 2017 yatırım programında inşallah İnandık Barajımız olacak" ifadelerini kullanmıştı.