İlkadım’da 10 binler birlikte saf tutacak

İlkadım Belediyesinin Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği "Seccadenle Gel" etkinliğinde 10 binler birlikte saf tutacak.

Ramazan ayının 27'incisi gecesine denk gelen Kadir Gecesi dolayısıyla İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Müftülüğü işbirliğiyle yarın 21.30 başlayacak ve sahura kadar sürecek olan Kadir Gecesi özel programında Samsunlular Kadir Gecesi'ni ihya edecek.

Teravih namazı öncesi ilahilerle başlayacak olan etkinlik, ezanın okunmasıyla birlikte Samsunlular teravih namazını açık havada kılacak. Binlerce kişinin aynı safta durarak eda edeceği teravih namazı sonrası başlayacak olan programda Türkiye Kur'an Okuma Birincisi Mustafa Altıkat aşr-ı şerif okuyacak. Mustafa Altıkattaan sonra program, İstanbul Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Davut Şensoy ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İmam Hatibi Mehmet Göregen'in Kur'an tilaveti ile devam edecek. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Kadir Gecesi'ne öze dua yapılacak. Yapılacak duadan sonra Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirilecek.

Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü taşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin başta değerli hemşehrilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

İlkadım Belediyesi olarak Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini belirten Tok, Tüm Samsunluları yarın idrak edilecek olan Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Seccadenle Gel" etkinliğine davet etti. Ramazan ayını, maneviyatına uygun programlar düzenleyerek geçirdiklerini ifade eden Başkan Tok, "Komşu İftarları ile Samsun'da bir ilki gerçekleştirdik. Her akşam farklı bir mahallede komşu iftar sofralarıyla ve farklı camilerde organize edilen Gönül Sohbetleri ve Kur'an Ziyafeti programlarıyla Ramazan ayını maneviyatına uygun bir şekilde geçirdik. Her yıl olduğu gibi bu Kadir Gecesi'nde ise on binlerce kişi ile aynı anda teravih namazımızı Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda kılacağız. Hava şartlarının el vermediği, beklenmedik bir yağış olduğunda programımız Site Camisi'nde gerçekleştirilecektir" diye konuştu.