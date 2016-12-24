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İlk maç Halkbank’ın

İlk maç Halkbank’ın

İlk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

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İlk kez Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda birinci bölüm eşleşmelerinde Beşiktaş ile karşılaşan Halkbank, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş

Halkbank ANKARA: Seda, Ana, Hande Naz, Tutku Burcu, Salas, Iuliia, Derya (L),

Beşiktaş: Çağla, Tuğba, Zehra, Lise Van, Helena, Yasemin, Merve(L), Bihter, Dilara, Gizem, Hümay

Setler: 25-23, 25-20, 25-19

Süre: 1.22 (28, 27, 27) 2016-2017

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