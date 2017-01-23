KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla "İl Ekonomi Toplantısı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge gereği, devletin ve hükümetin temsilcisi, il genel idaresinin başı ve merci olan il valilerinin ilin ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla, Vali Esengül Civelek başkanlığında, Kırklareli'nin ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının, üretim ve istihdam konularının değerlendirildiği "İl Ekonomi Toplantısı" yapıldı.

Krıklareli'deki yatırımların, üretim ve istihdam konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Civelek, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması ve 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi için, tarımdan hayvancılığa, sanayiye, turizmden sağlığa ve hizmet sektörüne kadar her alanda adım atan, katkı sağlayan yatırımcılar ve işadamları için yatırımların devam etmesine, üretimin artırılmasına, istihdamın oluşturulmasına yönelik uygulanan teşvik ve destek-hibe politikalarını anlattı.

Toplantıda ayrıca, söz konusu politikalar hakkında ilgili kamu kurum kuruluş birim amirleri de detaylı sunumlar yaptı.