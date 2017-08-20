İki sezon sonra Ülker Stadyumu hınca hınç doldu

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftar, geçtiğimiz iki sezonun aksine Ülker Stadyumu'nu hınca hınç doldu.

Fenerbahçe taraftarı iki sezon sonra Ülker Stadyumu'nu doldurdu. Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'u ağırlayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar da takımlarına destek vermek için Ülker Stadyumu'na akın etti. Geçtiğimiz iki sezonda alınan kötü skorlar nedeniyle stadı doldurmayan sarı-lacivertli renklere gönül verenler, bu hafta ise tam tersi bir görüntü çizdi.