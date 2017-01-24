İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir ile aracıyla olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Salihli istikametinden Uşak İstikametine giden Nazım K. yönetimindeki 43 NV 426 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden sürücüsü belli olmayan 45 HE 666 plakalı otomobil çarpıştı. Nazım K.'nin kullandığı otomobil refüje çarparak durabildi. Diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Çarpışma sırasında otomobil sürücüsü Nazım K. ve yanında bulunan arkadaşı Abdullah Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılara Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildiler. Çevrede bulunan vatandaşlar kaza sonrasında kaçan otomobilin markasını polis ekiplerine bildirmesi sonucu kaçan otomobil, Atatürk Ortaokulu'nun önünde park halinde bulundu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.