İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkeze bağlı Arız köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle Mehmet Akkaşoğlu'na ait iki katlı yarı betonarme evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Kastamonu Belediyesi ve Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu İl Özel İdaresine ait arazözlerin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken, iki katlı yarı betonarme ev ile ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.