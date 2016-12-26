İhtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı

Kastamonu'da bir tekstil firması, ihtiyaç sahibi öğrencilere kış mevsimi nedeniyle mont dağıttı.

Geçtiğimiz yılda Araç ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımında bulunan Alaca Tekstil, bu yılda ihtiyaç sahiplerine mont yardımlarını sürdürdü. İstanbul'da faaliyet gösteren Alaca Tekstil sahibi Araçlı İbrahim Güleryüz ile ortağı Selim Son, Araç ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ve vatandaşlara kış mevsimi olmasından ötürü mont yardımında bulundu. Araç Kaymakamlığının katkıları ve emekli öğretmen Nihat Karagöz'ün girişimleriyle Araç ilçesine getirilen montlar, Araç'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç'taki ihtiyaç sahiplerine de dağıtılan montlar, öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminde yüzlerini güldürdü. Alaca Tekstil sahibi İbrahim Güleryüz, imkanları elverdikçe bu tür yardımların ellerinden geldiği kadar devamının geleceğini ifade etti.