Iğdır’da ‘Sokak Hayvanlarına Kulübe Yapma’ projesi

IĞDIR (İHA) – Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Sokak Hayvanlarına Kulübe Yapma" projesi çalışmalar başlatıldı.

Açıklamalarda bulunan Tuzluca Kaymakamı İbrahim Civelek, hafta sonları bir araya gelen öğrencilerin kulübe yapımına başladıklarını söyledi. Öğrencilere yer temini ve maddi destekte bulunduklarını ifade eden Civelek, "Bu projeyle öğretmenlerin yardımı ile çocuklara hayvan sevgisini aşılıyoruz. Aynı zamanda soğukların sert geçtiği bugünlerde az da olsa sokak hayvanlarının barınmasını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için yapılan bu projeye emek ve destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederim" dedi.