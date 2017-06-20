İftar sonrası cinnet getiren baba önce kızını sonra kendini öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 41 yaşındaki Erdal Güllü adlı şahıs, iftar sonrasında tartıştığı 17 yaşındaki kızını silahla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.

İzmit'te iftar sonrasında tartıştığı 17 yaşındaki kızını silahla öldüren baba, aynı silahla intihar etti. Olay iftar sonrasında İzmit Turan Güneş Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın 1. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Güllü (41) adlı şahıs birlikte yaşadıkları kızı Rana Güllü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Güllü, yanında taşıdığı silahla kızının başına ateş ederek öldürdü. Kızının kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını gören baba Güllü aynı silahı başına dayayarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki Rana Güllü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu belirlenen bana Erdal Güllü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bana tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin gerçekleştiği ve kısa sürede meraklı kalabalık ile dolan olay yerini güvenlik şeridine alan polis ekipleri bina içerisinde uzun süre inceleme yaptı. Komşuların ifadelerine de başvuran polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen Rana Güllü'nün cesedi tabutla evden çıkarıldı. Güllü'nün cesedi cenaze aracıyla İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı.