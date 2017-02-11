İç çamaşırına yaptırdığı özel cepten uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da polisten kaçan şahsın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına yaptığı özel cepten uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde içerisindeki şahısların durumundan şüphelenilen otomobil durdurulmak istenildi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şahıslar otomobil ile kaçmaya başladı. Polisin araçla kovaladığı esnada şahıslar otomobil içerisinden bir poşet atıldığı fark edildi.

Polisin takibi sonucu yakalanan otomobildeki Abdullah U. ve Mahmut G.'nin üzeri arandı. Abdullah U'nun üzerinde yapılan detaylı aramada şahsın iç çamaşırına özel olarak dikilmiş cep içerisinde uyuşturucu hap bulundu.

Şahısların kaçarken attıkları poşet ve iç çamaşır cebinden toplam 367 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.