Hurdacı çocuğu ve seyyar arabasını otomobiliyle çekti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir vatandaş, hurda toplayan bir çocuğun seyyar arabasını götürmekte zorlandığını görünce ilginç bir metotla kendisine yardım etti. Sürücü, hurda yüklü seyyar aracı otomobiline iple bağlayarak götürürken, seyyar arabasının arkasından giden çocuk yaşadığı tehlikenin farkında olmadan oyun oynamaya devam etti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir vatandaş, topladığı hurdaları yüklediği seyyar arabasını götürmekte zorlanan bir çocuğa ilginç bir şekilde yardım etti. Hurda yüklü seyyar arabayı otomobiline iple bağlayan sürücü, kilometrelerce yolu bu şekilde giderken bu durumu gören başka bir sürücü ise olup bitenleri cep telefonuyla kaydetti. Hurda yüklü seyyar arabayı iteklemek zorunda kalmayan çocuk ise tehlikenin farkında olmadan yaşadığı mutluluğu hareketlerine yansıttı. Hurda yüklü seyyar arabasını bırakmayarak zaman zaman hızlı giden otomobilin arkasından koşmak zorunda kalan küçük çocuk, yaşadığı tehlikenin farkında olmazken sürücünün rahatlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Otomobilin bu şekilde yaklaşık 6 kilometre gittiği ve Aligör Mahallesi'nden aldığı seyyar arabayı Suruç ilçe merkezinde bıraktığı öğrenildi.