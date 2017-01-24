Hudut komutanı Çokkıyak, Kaymakam Dündar’ı ziyaret etti

Van'ın Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak, Kaymakam Tekin Dundar'ı ziyaret etti.

Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak, göreve yeni başlayan Kaymakam Tekin Dundar'ı makamında ziyaret etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Yarbay Çokkıyak, yeni görev yerine başlayan Kaymakam Dündar'a başarılar diledi.