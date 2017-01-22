Hisarcıklıoğlu: “İlhan Cavcav, Türk spor ve iş dünyasında önemli izler bıraktı”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hayatını kaybeden İlhan Cavcav için taziye mesajı yayımladı.

İlhan Cavcav'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cavcav'ın Türk spor ve iş dünyası için önemli bir isim olduğunun altını çizerken, kaybından duyduğu derin üzüntüyü paylaştı. Hisarcıklıoğlu, "Sporun ve iş aleminin sevilen, sayılan ismi İlhan Cavcav, bu ülkede önemli izler bıraktı. İsmi ve katkıları asla unutulmayacaktır. Türk spor ve iş dünyasının dev çınarı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Samimiyeti ve yol göstericiliğiyle herkesin "İlhan Ağabeyi" olan Sayın Cavcav, daha çok spor dünyasındaki başarılı çalışmalarıyla, hizmetleriyle herkes tarafından tanınsa da, iş dünyasındaki yatırımlarıyla çok kişiye iş imkanı sağlamış, ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunmuş değerli bir isimdir. Onun bıraktığı izler her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne, Türk spor ve iş alemine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.