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Hırsızlık suçundan aranan genç tutuklandı

Hırsızlık suçundan aranan genç tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan polis tarafından aranan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da hırsızlık suçundan polis tarafından aranan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 ay önce meydana gelen bir hırsızlık olayı ile ilgili aranan 18 yaşındaki H.Ş., Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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