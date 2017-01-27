Hırsızlık çetesinin üyeleri tutuklandı
İstanbul'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
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İstanbul'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 üyesi daha önce yakalanan 24 kişilik hırsızlık çetesine operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6'sı çocuk 18 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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