Heyecan başlıyor

Bölgesel Amatör Lig 7.Grup'ta Konya'yı temsil eden Sarayönü Belediyespor ile Akşehirspor bugün sahaya iniyor. Akşehirspor evinde Konyaaltı Belediyespor'u ağırlarken Sarayönü Belediyespor ise Kepez Belediyespor'a konuk olacak. İki mücadele de saat 14.00'te başlayacak.İki temsilcimizde galip gelerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.

HEDEF FARKI SIFIRA İNDİRMEK

Geçtiğimiz hafta Konya derbisinin yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmesiyle maç oynayamayan iki temsilcimiz bugün puan avında. Ligde zirve mücadelesi veren Sarayönü Belediyespor, bugün Kepez Belediyespor'a konuk olacak. Yeşil-siyahlı temsilcimiz rakibini yenerek aradaki puan farkını sıfıra indirmek istiyor. Saat 14.00'te başlayacak mücadele Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanacak. Maçı hakem Mert Bardakçı yönetecek. Bardakçı'nın yardımcılıklarını Mehmet Ildırı ile Niyazi Atakan Ataseven yapacak.Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Akkaynak.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bölgesel Amatör Lig 7.Grup'ta mücadele eden bir diğer temsilcimiz olan Akşehirspor ise evinde Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek. Ligde zor günler geçiren Akşehirspor, ligde küme düşme hattında bulunan rakibi olan Konyaaltı Belediyespor'u yenerek ligde rahat bir nefes almak istiyor. Saat 14.00'de başlayacak mücadele Nasreddin Hoca Stadyumu'nda oynanacak. Maçı hakem Adem Bozkurt yönetecek. Bozkurt'un yardımcılıklarını Volkan Mete ile Yusuf Şimşek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gökhan Püsküller.

ÖNEMLİ MAÇLAR VAR

Bögesel Amatör Lig 7.Grup'un 14.haftasında oynanacak olan diğer karşılaşmalar ise şöyle: " Akıncılarspor - Eğirdirspor, Hisar Belediyespor - Bucak Bld.Oğuzhan, Isparta Davrazspor - Kütahya Dumlupınar Ünv., Serik Bld. - Sandıklıspor." Geçtiğimiz hafta ertelenen Sarayönü Belediyespor – Akşehirspor maçı ile Eğirdirspor – Hisar Belediyespor maçı 25 Ocak 2017 tarihinde oynanacak.

MUHAMMET GÜMÜŞ