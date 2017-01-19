Hersek Lagünü petrolden temizleniyor

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Dilovası'nda bir fabrikadan sızan fuel-oilden etkilenen Hersek Lagünü sahilinin 3-4 kilometrelik kısmının temizlendiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Dilovası'nda bir fabrikadan sızan fuel-oilden etkilenen Hersek Lagünü'nde yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Başkan Oral, "Dilovası'nda bir limandan sızarak, İzmit Körfezi'ne yayılan fuel-oil 12 Ocak 2017 Perşembe günü dalga etkisiyle Hersek'teki askeri bölgede kalan ve lagün kıyısında bulunan sahillerimizi büyük ölçüde etkilemiştir. Bu etki alanında yaklaşık 70 civarında çeşitli kuşun atıktan etkilendiği görülmüştür. 18 Ocak Çarşamba günü itibariyle; Kocaeli Valiliği, Yalova Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Yalova ili Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Altınova Belediyemizin Fen İşleri, Veteriner ekipleri, Zabıta ekipleri ile birlikte yaklaşık 100 kişilik çalışma grubuyla temizleme işlemi başlatılmıştır. Bugün itibariyle, kirlilikten etkilenen 5-6 kilometrelik alanın 3-4 kilometrelik kısmı, bir ton atıkla beraber sahilimizden temizlenmiştir" dedi.

"Sızıntıdan etkilenen kuşlardan yaklaşık 40 tanesi (dalgıç, karabatak, ördek, leylek) kurtarılarak, Yalova ili Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alınmıştır" diyen Oral,"Temizleme işlemi; Hersek Lagünü'nün Marmara Denizine bağlantı kısmında yoğunlaşarak, plaj ve sahil kısmında devam etmektedir. Temizleme faaliyetlerimiz yoğun çalışma temposu altında sahillerimiz temizlenene kadar devam edecektir.

Bu çalışmalarda büyük katkı ve emek sağlayan Kocaeli Valiliği'ne, Yalova Valiliği'ne, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Çevre Şehircilik Yalova İl Müdürlüğü'ne, Yalova ili Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne, Altınova Belediyesi personelimize ilçe halkım ve doğa dostları adına teşekkür ederim" diye konuştu.