“Hep Birlikte Türkiye’yiz” sohbeti düzenlendi

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen "Hep Birlikte Türkiye'yiz" konulu sohbette konuşan Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Adıyaman Eczacılar Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Hep Birlikte Türkiye'yiz" konulu sohbet saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Gökhan Dursun, derneğin faaliyetlerinden ve ocak başı sohbetlerden bahsetti.

Gökhan Dursun, "Milletimizin asırlar boyunca varlık temelinde yer alan birlik ve beraberlik duygusu yaşamakta olduğumuz süreçte bir kez daha önemini ortaya koymuştur. Gerek 15 Temmuz kalkışması olsun gerekse de son dönemlerde artarak yaşadığımız terör hadiselerinde milletimizin asgari müştereklerde birleşmesinin önemini ortaya koymaktadır. Türk milleti feraset sahibi bir toplumdur. Bu anlayış duygusu bizlere tarihin demirden dağı eritebilme kuvveti vermiştir" dedi.

Açılış konuşmasının ardından konuşan Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak ülkemizin kıymetini bilmemiz gerektiğine işaret etti.

Ali Büyükşahin konuşmasında, "Bizim amacımız ülkemizin birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Hoşgörü ortamının sağlanmasıdır. Türkiye'nin daha iyi yerlere gitmesi, bir ve beraber olarak kardeşçe yaşamamız için hepimizin ortak kanaatidir. Irk farkı gözetmeden Kürtlerde, Türklerde bir olmalıdır. Çünkü hepsi Anadolu'nun topraklarında yaşıyor. Bu ülkenin birlik ve beraberliği için çalışıyorlar.

Türkiye büyük sıkıntılar içerisinde, dünyada aynı sıkıntılar içerisindedir. Biz bu sıkıntıların gitmesini arzuluyoruz. Bu konuda hepimiz gayret göstermeliyiz. Atalarımız bu toprakları, bu güzel yurdu miras bıraktılar. Bu topraklar hepimizin topraklarıdır. Bütün gayretimizle bütün direncimizle bu konuda çalışacağız. Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Dünya haritası üzerinde çok güzel bir yere sahiptir. Bu güzel yerin korunması için herkes üzerine düşen görevi mutlaka yapmalıdır. Irk, din, dil farkı gözetmeden birbirimize sevgi ve saygı göstererek yaşamalıyız.

Dünyada egemen güçler var. Bu egemen güçler dünyayı yönetmek için el ele vermişler. Bize dost gibi gözüküyorlar ama kendi çıkarları için hareket ediyorlar. Kendi içlerinde demokratlar ama başka ülkelerde bunu uygulamıyorlar. Irak, Suriye, Mısır, Libya huzursuz. Bizlerin emperyalist ülkelerin taşeronu olmayalım. Biz onların taşeronu olursak kendi ülkemize yazık etmiş oluruz. Biz Türkiye Cumhuriyetin bütünlük içerisinde olması için gayret göstermeliyiz. Hangi mezhepten hangi ırktan olursak olalım biz kardeşiz. Biz birbirimizi kardeş olarak görmezsek, birliğimiz bozulur. Kardeşliğimizi Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan'ın kardeşliği gibi olmalıdır. Kardeşliğimiz Habil ile kabil'in kardeşliği gibi olmamalıdır. Türkiye hepimizin Türkiye'sidir" ifadelerini kullandı.