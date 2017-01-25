Hemofili Sempozyumu'na Konya'dan 33 katılım

Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği Antalya’da düzenlenen Türkiye Hemofili Derneği'nin 4.Bölgesel Hemofili Sempozyumuna 33 hasta ve hasta yakını ile birlikte katıldı. Antalya Akdeniz Tıp Fakültesinde düzenlenen sempozyumda Antalya’da bulunan ve çevre illerden gelen hemofili hastalarına, hasta yakınlarına Hemofilide Bölgesel Farklılıklar, Ağız ve Diş Sağlığının Önemi, Hemofilide Genetiğin Rolü,Hemofililere Radyoaktif Uygulama konusunda alanında uzman öğretim üyeleri tarafından bilgi verildi.Türkiye Hemofili Derneği Yönetim olarak bütün üyeleri ile programa katılırken Başkan Pof.Dr.Bülent Zülfikar sempozyumun başından itibaren çevre illerden gelen hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilendi.Hasta ve hasta yakınları çevre illerden gelen katılımcılar ile bilgi alışverişinde bulundu.Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği Başkanı M.Oğuzhan Petekci mevcut kış şartları olmasına rağmen dernek olarak böyle bir çalışmaya katılmaktan memmun olduklarını,sempozyumda diğer illerle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek kendilerine bu sempozyuma katılma yardımında bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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