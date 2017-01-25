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Hemofili Sempozyumu'na Konya'dan 33 katılım

Hemofili Sempozyumu'na Konya'dan 33 katılım

Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği Antalya’da düzenlenen Türkiye Hemofili Derneği'nin 4.Bölgesel Hemofili Sempozyumuna  33  hasta ve hasta yakını ile birlikte katıldı.

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Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği Antalya’da düzenlenen Türkiye Hemofili Derneği'nin 4.Bölgesel Hemofili Sempozyumuna  33  hasta ve hasta yakını ile birlikte katıldı. Antalya Akdeniz  Tıp Fakültesinde düzenlenen sempozyumda Antalya’da bulunan  ve çevre illerden gelen hemofili  hastalarına, hasta yakınlarına Hemofilide Bölgesel Farklılıklar, Ağız ve Diş Sağlığının Önemi, Hemofilide  Genetiğin Rolü,Hemofililere Radyoaktif Uygulama konusunda alanında uzman öğretim üyeleri tarafından bilgi verildi.Türkiye Hemofili Derneği Yönetim olarak bütün üyeleri ile programa katılırken  Başkan Pof.Dr.Bülent Zülfikar sempozyumun başından itibaren çevre illerden gelen hasta ve hasta yakınları ile  yakından ilgilendi.Hasta ve hasta yakınları çevre illerden gelen katılımcılar ile bilgi alışverişinde bulundu.Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği Başkanı M.Oğuzhan Petekci  mevcut kış şartları olmasına rağmen dernek olarak böyle bir çalışmaya katılmaktan memmun olduklarını,sempozyumda diğer illerle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek kendilerine bu sempozyuma katılma yardımında bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

merhabahaber.com

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