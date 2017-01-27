Hekiman Belediyesi Girmanaspor’dan 3 transfer birden

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Hekimhan Belediyesi Girmanaspor devre arasında kadrosunu 3 önemli oyuncuyla güçlendirdi.

Hekimhan Belediyesi, Battalgazi Belediyespor'dan Osman Tunç, 44 Malatyaspor'dan Eftal Ekici, Balıkesir Sanayispor'dan Rıdvan Kar" ile anlaşarak, imza attırdı. Düzenlenen törenle, futbolcuların kamuoyuna tanıtımı gerçekleştirildi. Eflatun beyazlı kulübün başkanı Nadir Kınık, imza töreninde yaptığı konuşmada Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları'na teşekkür ederek, onun verdiği destekle son iki sezondur Hekimhan'ın adını Malatya amatöründe başarıyla temsil ettiklerini söyledi. Kınık, "2016 - 2017 sezonu tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Biz Hekimhan olarak, geçen yıl Malatya şampiyonluğunu finalde kaçırmıştık. Bu sezon ise play off için ciddi bir avantaj elde ettik. Önce play off'tan Malatya şampiyonu olmak sonra da nasipse gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu noktada rakiplerimizin boş durmadığını görüyoruz. Biz de kendi bütçemize ve hocamızın isteğine göre takımımıza ciddi takviyeler yaptık. Rıdvan Kar, Eftal Ekici ve Osman Tunç kardeşimiz için imza törenindeyiz. İnşallah Hekimhan camiasına faydalı olurlar, şampiyonluk yolunda gücümüze güç katarlar" dedi.

"Ligin ikinci yarısı daha zor geçecek"

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor antrenörü Ramazan Koçak ise son transferlerle daha da güçlendiklerini ifade ederek, "Tabi şampiyonluk amatörde de olsa profesyonelde de olsa zor bir iş. Biz geçen yıl finalde kaybettik ama takımımızı bozmadık. Aynı disiplin ve istikrarla çalışıp eksiklerimizi giderdik. Amatörde alabileceğimiz bir çok oyuncu vardı ancak biz kendi kulübümüzün bünyesine ve ihtiyaçlarına uygun olan Osman, Rıdvan ve Eftal'ı almayı tercih ettik. Şampiyonluk mücadelesi veren diğer takımların da takviyeleri oldu. Ligin ikinci yarısı daha zor geçecek. Ancak Hekimhanlılar rahat olsun, biz Allah'ın izniyle geçen yıl yarım kalan işi bu sezon tamamlayacağız" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından sonra yeni transferler tek tek kendilerini eflatun beyazlı yapan sözleşmeye imza atarak basın mensuplarına poz verdi. İmza töreninde kulüp yöneticisi Turan Kılavuz'da hazır bulundu.