HDP’li Yıldırım ve Baydemir gözaltına alındı

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK ana davası duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alındı. Haklarında "Zorla getirilme" kararı çıkarılan 8 milletvekili arasında bulunan Yıldırım ve Baydemir, ifadeleri alınmak üzere 2. Ağır Ceza Mahkemesine götürüldü.

KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan Yıldırım ve Baydemir'in dosyaları milletvekili oldukları için ayrılmıştı.