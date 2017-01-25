Hazır mısın Konya…?

ŞU AN EN BÜYÜK HİNDİSTAN’DA

Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali Hindistan’ın Tamil Nadu bölgesinde geçen yıl devreye girdi. Adani Green Energy LTD tarafından kurulan tesis, 648 megavat güç ile 400 kV üzerinden sisteme bağlandı…

10 kilometrekare alan üzerine kurulu tesis, Ramanathapuram bölgesindeki Kamuthi kentinde 300 bin eve elektrik sağlayacak…

Solar park, 679 milyon dolara mal oldu…

ABD Kaliforniya’daki, 579 ve 550 megavat gücündeki 2 güneş santrali de ilk 3’de bulunuyor…

***

KARAPINAR DÜNYANIN ENBÜYÜĞÜ OLACAK

Dünyanın en büyük güneş santrali ise Karapınar’a kuruluyor…

Karapınar’ın gücü 1000 megavat kapasiteli olacak…

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power’ın Başkanı Paddy Padmanathan, Konya Karapınar’da gerçekleştirilecek dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali ihalesine çalıştıklarını söyledi…

İhale 21 Şubat’ta yapılacak…

Suudi Firmanın bu ihale için 1,5 milyar doları gözden çıkarttıkları söyleniyor…

***

KONYALILAR BU İŞİN İÇİNDE OLMALI

Konyalıların kendi şehirlerinde, hem Doğalgaz ihalesinden, hem de elektrik dağıtım özelleştirmesinden eli boş döndüğünü hatırlatarak, 2015 yılında Karapınar Güneş Enerji Santrali ihalesinde, Konyalıların mutlaka olmasını söylemiştik…

RECEP KONUK; “OLACAĞIZ” DEMİŞTİ

O günlerde Recep Konuk’ta benzer açıklamalar yapmış bunu 22 OCAK 2015’te bu köşeye şu cümlelerle yazmıştık;

“Karapınar kararmasın” sloganıyla Konya’nın el birliği yaparak, cebinden beş kuruş para harcamadan nasıl kalkınacağını, Karapınar Termik Santrale nasıl ortak olabileceğini anlattı…

Bu bir ortak dava söylemidir… Bu kadar ayrılan kamplaştırılan, bölünen şehre “Birleşiyoruz, çünkü daha çok kazanacağız” mesajıdır…

Konyalı, Recep Konuk’un önderliğinde bu dava etrafında kısa sürede, her türlü farklılığını zenginlik kabul ederek hızla birleşecektir… Çünkü Konuk'un, Konyalı da kredisi seçilmişlerden bile fazla… Göreceksiniz…

***

Büyük laflar etti… Büyük konuştu…

Ama lokmanın da ne kadar büyük olduğunu gösterdi dün…

“Başkasına bu ballı kaymak gibi iş gitmesin, Konya’mız da kalsın” dedi…

***

Dünkü basın toplantısı ve sözleri, Karapınar’ı almak için çoktan sözleşmiş uluslararası konsorsiyumlara bir nevi meydan okuma gibiydi…

”Hodri Meydan Konyalı burada, Konyalısız bu yatırımı gel de al, alabilirsen ”mesajı verdi…

***

Konya'nın maalesef geçmişte, Tarım Eski Bakanı Sami Güçlü’nün arkasında duramadığını ima ederek, Başbakan Konyalı, bu pozisyonunu koruması için, Konyalılar olarak, geçmişten ders de çıkartarak verebileceğimiz en yüksek desteği vermeliyiz benzeri bir söylem kullandı…

Başbakan’ın (Davutoğlu) orada daha rahat, daha verimli çalışması için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarının da altını çizdi…

Recep Konuk’u, zaman zaman eleştire bilen ender yazarlardan biriyim belki de… Dün ilk kez etkilendim…”

Diye yazmışız…

KONYA BU DEV İHALEYE HAZIR MI?

İhale 21 Şubat’ta…

2015 yılında Recep Konuk’un da bu konuyla ilgili sözleri ortada…

Şimdi soruyoruz;

Recep Konuk’un bu çağrıları ve çabaları bir sonuca vardı mı?

21 Şubat’ta yapılacak bu dev ihale için, 2015 yılından bu yana bir hazırlık yapıldı mı?

İhaleye girmesi için, Konya’dan bir konsorsiyum hazırlandı mı?

Bunu da mı birilerinin önüne altın tepside sunacağız?