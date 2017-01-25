Hayvan Çiftliği Oyunları Oynayın

Çiftliklerde en önemli etkinlik ve işlerin başında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve bakımı gelir. Modern mandıraların yanında geleneksel usuller ile köylerde hayvan çiftlikleri kurulup işletilmektedir. Hayvanları seviyor ve onların bakımlarını gerçekleştirmek istiyorsanız illa çiftlik kurmanıza gerek yok. Hayvan çiftliği oyunları ile bu arzunuzu gerçekleştirmeniz mümkündür.



Hayvan çiftliklerinde veya mandıralarda en çok beslenen hayvan inektir. Zira sütü ve sütten elde edilen ürünleri ile en kazançlı hayvan inektir. Yine eti ve diğer kazanç getiren özellikleri itibarıyla da inekler büyükbaş hayvanlar arasında bir adım öndedir. Peki oyunlar dünyasında ineklerin yeri nerededir? İnek oyunları için özel kurulmuş platformlar bile bulunmaktadır. İlk etapta göze çarpan site olarak inek oyunları oyun platformu gözümüze çarpıyor. Siteye şöyle bir göz gezdirdiğimizde ineklere meraklı olan çocuk ve hatta ebeveynlerin görmek istedikleri oyunların hepsini burada bulmanız mümkün. İnek denilince ilk akla gelen süt sağma işini dahi bu oyunlar ile yaşayıp öğrenebiliyorsunuz. İnek çiftliğinin işletilmesi, ineklerin temizlik ve yıkanması, süt taşıyan inek gibi renkli ve çeşitli oyunları bulmanız mümkündür.



Ülkemizin orta ve iç kesiminde en çok yetiştirilip bakılan hayvanların başında koyunlar gelir. Küçükbaş hayvanlar denilince ilk akla gelen koyunlar da etinden ve sütünden istifade edilen hayvanlardandır. İneklere ilaveten bunların yününde de yararlanılır. Bu kadar faydalı olan hayvanlar küçükbaş hayvan mandıralarında veya köylerde klasik yöntemler ile beslenip bakılırlar. Çocuk ve hatta ebeveynlerin favori küçükbaş hayvanı olan koyun ve kuzuların bakımını yapmak ister misiniz? Bunun için mutlaka bir çiftliğe gerek yok. Biz koyun çiftliğini sizlerin ayağınıza getiriyoruz. Koyun çiftliğini birlikte kuracak ve işleterek kazanç elde etmeye çalışacağız. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Elbette koyun oyunları ile.. Koyun Oyunları platformunda bu küçükbaş hayvanlar ile ilgili onlarca oyunu bulabileceksiniz. Böylece onların yaşamını inceleme fırsatı yakalayacaksınız. Hatta çiftlik hayatı içerisinde koyunlara nasıl bakıldığını nasıl yetiştirildiğini uygulamalı olarak eğlenceli şekilde öğrenmiş olacaksınız. Koyun çiftliği, kuzu bakımı, koyun berberi, firardaki koyunların toplanıp korunması gibi çeşitli oyunlar oynayabileceksiniz. Yine Koyun Shaun çizgi filminden yola çıkarak seri şeklinde birçok Koyun Shaun oyunu oynayabileceksiniz.

Çiftlikler sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan ibaret değildir.

Ahır veya mandıra hayatının yanı sıra tarla ve bahçelerin ekilmesi, hasat edilmesi, işletilmesi gibi birçok faaliyet çiftlik işlerindendir. Bu işleri topyekün yapabilmek için tavsiyemiz bir çiftlikte çalışmanız veya çiftlik oyunları ile bu arzunuzu gidermenizdir. Bunu nasıl yapabilirim diyenler için son olarak bir tavsiyemiz olacaktır. Çiftlik Oyunu ismi ile yayın yapan bir çalışmada bu isteklerinizin hepsini karşılayacak oyun ve uygulamaları bulabileceğinizi belirtelim. Çiftlik Oyunları sitesinde amacınıza ulaşabileceğiniz yüzlerce oyun mevcuttur. Çiftlik oyunları ile keyifli vakit geçirirken bir yandan da bir çiftliğin nasıl çekip çevrileceğinizi de öğreneceksiniz. Daha fazlası için Çiftlik Oyunu sitesine gözatınız. İyi eğlenceler..