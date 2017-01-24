Hayırsever vatandaştan Kulu Milli Eğitim Müdürlüğüne otomobil hibesi

Konya'nın Kulu ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne otomobil hibe edildi.

Kulu'da eksikliklerle mücadele eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş tarafından otomobil hibe edildi. Göreve geldiği günden beri müdürlüğün ihtiyaçları için çalışmalar yürüten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, müdürlüğe hibe edilen otomobilin bakanlıktan alınan gerekli izinlerin ardından hizmet vermeye başladığını söyledi.

Ciddi bir eksikliğin giderildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, "Bizler göreve geldiğimizden bu yana bu eksikliğin farkındayız ancak bu eksikliği gidermek bu güne nasip oldu. Aracımız ilçemize ve müdürlüğümüze hayırlı olsun. Bizler bugün varız yarın yokuz ancak bu araç müdürlüğümüzün ihtiyacı idi ve uzun yıllar Kulu'ya, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hizmet vermeye devam edecektir. Kazanımlar kolay elde edilmiyor. Bu noktada çok emek verdik ve hedefe ulaştık. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yıldız'a ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan'a teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.