Hatay’ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Hatay'ın Altınözü, Arsuz, Samandağ, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın Altınözü, Arsuz, Samandağ, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ocak Çarşamba günü, Altınözü ilçesi Kamberli, Enek ve Kozkalesi mahallelerinde 09:00-11:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesinde 09:00-16:00 saatleri arasında, Kapısuyu, Mağaracık ve Deniz mahallelerinde 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kırıkhan ilçesi Kodallı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet, Yeni, Fidanlık, Adabucak, Mustafa Kemal, Değirmenkaşı, Pınarbaşı, Gültepe ve Bağlar mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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