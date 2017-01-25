Hatay’ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Defne, Arsuz, İskenderun ve Yayladağı ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ocak Cuma günü, Defne ilçesi Harbiye ve Gümüşgöze mahalleleri 10:00-15:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesi 08:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi 23 Sokağa 08:30-10:00 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Şehit Pamir Caddesine 10:00-12:00 saatleri arasında, Muradiye Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Semir Say Caddesine 09:00-18:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Çabala, Kızılçat, Aşağıpulluyazı ve Yukarıpulluyazı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.