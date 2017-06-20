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Hatay’da orman yangını

Hatay’da orman yangını

Hatay'da 3 farklı noktada çıkan orman yangınında 25 hektar alan zarar gördü.

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Hatay'da 3 farklı noktada çıkan orman yangınında 25 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda yer ekibi müdahale etti. Antakya ilçesinde 3 helikopterin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 25 hektar alan zarar gördü.

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