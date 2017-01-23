Hatay’da dilenci operasyonu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda il merkezi başta olmak üzere kentin işlek noktalarında kucaklarında çocuklarıyla dilenen çoğunluğu Suriyelilerin oluşturduğu çok sayıda dilenci yakaladı.

Operasyon kapsamında camiler ile işlek caddelerde denetim yapan zabıta ekipleri, dilencileri birer birer topladı. Üzerlerinde çok miktarda para çıkan dilenciler, emniyet güçlerine sevk edildi.