Hatay’da 7 günde 17 bin 207 araç denetlendi

Hatay'da bir hafta içinde 17 bin 207 aracın denetlendiği bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 16-22 Ocak tarihleri arasında toplam 17 bin 207 araç kontrol edildi.

Hatay genelinde yapılan denetimlerde kusuru tespit edilen 3 bin 547 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 82 motosiklet trafikten men edildi, meydana gelen 41'i yaralamalı, 45'i maddi hasarlı trafik kazasında 52 kişi yaralandı.

Ayrıca yapılan sürücü alkol denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 61 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 14 sürücü hakkında da adli işlem yapıldı.