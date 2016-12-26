Hatay’da “15 Temmuz’un Sosyolojik ve Kültürel Etkileri” paneli

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Belki bundan sonra 15 Temmuz'a rahmet okutacak bazı hadiseler de olabilir. O nedenle gerçekten bu coğrafyada çok uyanık olmak zorundayız, birlik, dirlik içinde olmak zorundayız" dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz'un Sosyolojik ve Kültürel Etkileri" konferansı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, şehitler için dua okudu. Panelde konuşan TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Belki bundan sonra 15 Temmuz'a rahmet okutacak bazı hadiseler de olabilir. O nedenle gerçekten bu coğrafyada çok uyanık olmak zorundayız, birlik, dirlik içinde olmak zorundayız" dedi.

Arıcan, darbe girişiminin bilimsel olarak incelenmesi gerektiğini ifade ederek, "Esasen son 15-20 yılda ülkemizde darbeler dönemi bitti deniliyordu. Ben de böyle inanıyordum. Son geldiğimiz nokta itibarıyla artık bu ülkede darbe sözünü bile ağza almanın hoş olmadığını düşünüyorduk. Bundan sonrası ne olur, bundan sonra nasıl bir durumla karşılaşırız? Esasen bu soruyu sorarak ileriye dönük 10, 20, 50, 100 yıllık projeksiyonlar oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Zor bir coğrafyada yaşanıldığına işaret eden Arıcan, "Bu coğrafyalarda her millet yaşayamaz. Bugünün Avrupalısı, bu coğrafyada yaşamış olsaydı, şu hadiseleri yaşamış olsaydı paranoyak olurdu, kliniklere yatardı belki de. Avrupa'da birkaç patlama olduğunda ortaya çıkan durumu görüyorsunuz. O nedenle küresel akıl, küresel güç, belki de aklımıza gelmeyecek yeni hadiseler peşinde. Bir komplo teorisi oluşturmaya çalışmıyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren dahi yaşadığımız birkaç kritik hadise bunu gösteriyor. Belki bundan sonra 15 Temmuz'a rahmet okutacak bazı hadiseler de olabilir. O nedenle gerçekten bu coğrafyada çok uyanık olmak zorundayız, birlik, dirlik içinde olmak zorundayız" dedi.