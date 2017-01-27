Hatay’da 15 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü bulundu

Hatay'ın Payas ilçesinde 15 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Payas'ın Sincan kırsalında ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 15 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 2 adet tabanca kılıfı, 1 adet tek göz gündüz görüş dürbünü, 2 adet akü, 1 adet ayakkabı, 4 adet su bidonu, 1 adet uyku tulumu, 5 adet kalem pil, 1 adet piknik tüpü ve 1 adet bobin bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin yerinde imha edildiği bildirildi.