Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Hatay'da merkezli 4 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 öğretmenden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay merkezli Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Bylock kullandıkları belirlenen 15 öğretmen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 öğretmenden 5'i mahkeme sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 öğretmenin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.