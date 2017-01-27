Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
Hatay'da merkezli 4 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 öğretmenden 5'i tutuklandı.
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Hatay'da merkezli 4 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 öğretmenden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay merkezli Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Bylock kullandıkları belirlenen 15 öğretmen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 öğretmenden 5'i mahkeme sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 öğretmenin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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