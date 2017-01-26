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Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Hatay merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına...

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Hatay merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki imamlarına yönelik Hatay, Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 2 kişinin de arandığı bildirildi.

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