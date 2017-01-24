Hatay, Expo 2021’e resmen aday

Hatay, Expo 2021 için tarihi bir adım daha attı. Almanya'da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından Uluslararası Bahçecilik Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Kurulu'nda yapılan sunum sonrası, üyeler Hatay'ın Expo 2021'e resmen aday olmasına oy birliği ile karar verdi

Expo 2021'in Hatay'da düzenlenmesi için Haziran ayında yapılan adaylık başvurusu sonuçlandı. Almanya'da düzenlenen toplantıda AIPH Genel Kurulu'na Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından yapılan sunum sonrası Hatay için yapılan adaylık başvurusu oy birliği ile kabul edildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın Expo 2021'e kabul edilmesini kentin bugüne kadarki en prestijli projesi olarak değerlendirdi.

"Hatay, dünya sahnesinde yerini alacak"

Başkan Lütfü Savaş, bölgede ve sınır dışında yaşanan olaylara rağmen Hatay'ın Expo 2021 adaylığına kabul edilmesinin dünya pazarına açılma konusunda büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Şehri tanıtmak konusunda yaşadıkları sorunların kabul edilen adaylık sayesinde aşılacağını dile getiren Başkan Savaş, Expo'yu bölgesel kalkınma ve tanıtım projesi olarak gördüklerinin altını çizdi.

"300 milyon liralık yatırım yapılacak"

Kabul edilen başvurunun önemine değinen Başkan Savaş şöyle konuştu:

"Medeniyetler Bahçesi temasıyla aday olduğumuz EXPO 2021 için Almanya'da AIPH Genel Kurulu'nda sunumumuzu yaptık ve sunumun ardından adaylığımız oy birliği ile kabul edildi. Bu güzel haber ardından çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edip Expo'yu Hatay'a getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu proje ile Hatay dünyanın gözünde de prestijli bir şehir olacak. Dev fuarın şehrimizde düzenlenmesi ile dünya standartlarında hazırlanacak 300 dönümlük botanik bahçesi, 6 ay boyunca Hatay'da diğer ülkelerin bahçeleri ile birlikte sergilenecek. Ayrıca olimpiyatlar seviyesinde yapılacak organizasyon, Hatay'a 300 milyon TL yatırım kazandırmış olacak ve bu sayede kenti en az 2.5 milyon kişinin gezebilmesini sağlayacaktır. Fuarın, kente sosyoekonomik olarak katkılar sağlayacağına ve şehrin yaşam kalitesinin artmasına da yardımcı olacağına inanıyorum. Adaylık aşamasında büyük bir adım attık ve gururunu birlikte yaşıyoruz. Bu gurur Hatay'ın, bu gurur Türkiye'nin gururudur."

Expo 2021'in hangi şehirde düzenleneceğinin ise Mart ayında yapılması beklenen toplantıda sonuçlanması bekleniyor.