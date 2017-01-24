Hastaya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı

Adıyaman Belediyesi halk otobüsü şoförü otobüste fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Adıyaman merkez Altınşehir istikametinden Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine giden Adıyaman Belediyesi halk otobüsü içerisindeki 25 yaşındaki Bekir Üstün fenalaştı. Bayılarak yere düşen yolcunun kalp krizi geçirdiğini sanan şoför Kazım Öztürk, 3. Çevre Yolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde hastaya ilk müdahaleyi yapan şoför Kazım Öztürk, kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri hastayı ambulans ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gencin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.