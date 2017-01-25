Hastanelerde hızlı antijen testi uygulanmaya başlandı

Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı hastanelerde hızlı antijen testi uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için uygulamaya soktuğu "Hızlı Antijen Testi"nin Tekirdağ'da uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Tekirdağ'daki sağlık tesislerinde, acil servis, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları ile kulak burun boğaz klinik ve polikliniklerinde akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında doğru tanı ile antibiyotik kullanım oranını rasyonel seviyede tutmak amacıyla eğitimler düzenlediklerini belirten Becerir, şunları kaydetti:

"Hızlı Antijen Testi uygulamasına yönelik ilgili branşlara eğitim verildi. Şu anda hastanelerimizde uygulamaya başlandı. Bu uygulama ile gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek. Hızlı Antijen Testi, boğazdan alınacak küçük bir sürüntüyle yapılacak. Hasta daha doktor odasındayken 3 dakika içinde testteki renk değişikliğine bakılarak teşhis konacak. Doktor da testten aldığı sonuca göre hastanın gribal enfeksiyon için antibiyotik kullanıp kullanamayacağına karar verebilecek. Bu uygulama laboratuvara gitmeksizin muayene esnasında hızla yapılacak. Test özellikle bakterilerin yapmış olduğu "A Grubu Streptokok" denilen enfeksiyonlara uygulanacaktır."