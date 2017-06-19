Hastanede yatan askerlerin sabah taburcu olması bekleniyor

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında besin zehirlenmesi sebebiyle hastanelerde tedavisi süren 16 asker bulunduğu ve askerlerin sabah saatlerinde taburcu olmalarının beklendiği açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 17 Haziran tarihinde yedikleri yemek sonrası mide bulantısı, karın ağrısı, kusma şikayetleriyle 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı revirine başvuran ve hastanelere sevk edilen askerlerden 16'sının hastanelerde tedavisinin sürdüğü açıklanarak şu bilgilere yer verildi:

"17 Haziran 2017 Cumartesi günü Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla'da akşam yemeği sonrasında rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapılan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen askerler sonrasında tedavileri devam eden 16 asker bulunmaktadır. Ayrıca farklı nedenlerle tedavi amacıyla hastanelerde 5 asker bulunmaktadır. Askerlerimizin durumları iyi olup, 19 Haziran 2017 Pazartesi sabahı taburcu olmaları beklenmektedir."