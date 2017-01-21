Hasan Özütemiz’in amcası vefat etti

Merhaba Gazetesi çalışanlarından Hasan Özütemiz’in amcası Mustafa Özütemiz vefat etti. 71 yaşında yaşamını yitiren 4 çocuk babası Mustafa Özütemiz’in cenaze namazı Cuma namazına müteakip Hacı Veyis Camii’nde kılındı. Cenaze namazına merhum Özütemiz’in yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karatay Müftüsü Hasan Hüseyin Arslantürk’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından merhumun naaşı Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Merhaba Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta çalışma arkadaşımız Hasan Özütemiz olmak üzere merhumun yakınları ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.

merhabahaber.com