Konya-2 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Hasan Çetinkaya’nın kafası yarıldı
Hasan Çetinkaya’nın kafası yarıldı

Hasan Çetinkaya’nın kafası yarıldı

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yönelen Çetinkaya'ya tribünden...

A+A-

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yönelen Çetinkaya'ya tribünden gelen bir cisim isabet etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tribünler sahaya yabancı cisim atmaya başladı. Sahaya atılan cisimlerden birisi, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başına isabet etti. Kaşında açılma olan Çetinkaya'ya ilk müdahale, Fenerbahçe Sağlık Ekibi tarafından takımın soyunma odasında yapıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.