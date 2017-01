Hande Yener gençlik festivalinde sahne aldı

Uludağ'da düzenlenen "Selfy Whitefest 2017" kapsamında sahne alan şarkıcı Hande Yener, sevenlerine coşku dolu anlar yaşattı.

Uludağ'da geleneksel olarak düzenlenen gençlik festivali tam gaz devam ediyor. Birçok şarkıcının sevenleri ile buluşacağı "Selfy Whitefest 2017" kapsamında ünlü şarkıcı Hande Yener, bir hotelde sahne aldı. Sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, "Her sene olduğu gibi Türkiye'nin en büyük gençlik festivalindeyiz. Bende en genç solistlerden biri olarak buradayım. Her ne kadar gazetelerde Hande'nin yanına 44, Cem'in yanına da 32 yazılsa da eğleniyorum. Gençlik takıntısı herkes de var anladığım kadarıyla. Özel hayatımla ilgili mutluluğumun sonsuza dek sürmesini istiyorum. Şu an ikinci bir hayat yaşıyorum. Başka bir şey yaşıyorum" dedi.

Yener, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla ilgili bir soru sorulması üzerine, "Ben zaten programları izlemiyorum. Medya takipten görüyorum. Tabi ki haber olunca bilgimiz oluyor. Fanlarım zaten yazıyorlar. Fanlarımız bizim gönüllü avukatımız. Bende uzun bir süredir susuyorum ama sabah programlarında dalga geçilme, aşağılamaya kalkma konusu olunca tepki gösteriyorum. Hem benim sayemde maaş kazanıp hem de beni aşağılayamaz. O yüzden biliyorsun sosyal medya en güzel yeri. Bunun için mahkemeleri oyalamaya değmez. Beni kızdıran bir şey yok sadece insanların haddini bildirmem gerektiği durumlarda haddini bildiriyorum. O yüzden yeni bir bildiri de bulundum geçen gün" diye konuştu. Yener'in 2 saat sahnede kaldığı gecede birbirinden güzel şarkılarını hayranları için söyledi.