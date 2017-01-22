Halı sahadan operasyona katıldılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu tacirleri polisin nefes kesen kovalamacası sonucu yakalanırken, mesai saati dışında maç yapan polisler de kıyafetlerini değiştirmeden arkadaşlarına yardıma koştu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Timleri, şehre giriş yapacağı ihbarını aldıkları 16 BP 594 plakalı aracı şehir girişindeki kontrol noktasında durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan aracı takibe alan polis ile şüpheli araç arasında filmleri aratmayacak bir kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 3 kilometre devam eden nefes kesen takibin ardından şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Etibor Kavşağı'nda kaza yaparak kaldırıma savruldu. Kaza sonucu araçtaki şüphelileri yakalayan polis ekiplerine o sırada polis telsizlerinden operasyonu duyan arkadaşları yardıma geldi. Yakındaki bir halı sahada mesai saati dışında maç yapan polisler, kıyafetlerini bile değiştirme imkanı bulamadan arkadaşlarına yardıma koştu. Ayaklarında şortları ile operasyona katılan polis ekipleri, şüpheli araçta bulunan S.Ç. (36) ve Y.A. (30) adlı iki şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklanırken, S.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, suçu Bandırma'ya sokmadan önleme girişimlerinin başarılı sonuçlarla devam ettiğini, geçtiğimiz günlerde de şehirler arası otobüsle turşu bidonları içerisinde kente sokulmaya çalışılan 5 kilogram kubar esrarın ele geçirildiğini, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirttiler. Yetkililer, gençleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerinin Bandırma'dan içeri adım atamayacaklarını vurguladılar.