Hakkarili çocuklar için İstanbul gezisi

İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi tarafından organize edilen gezisi kapsamında Hakkarili öğrenciler İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.

İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi tarafından organize edilen gezi kapsamında 40 kişilik imam hatip öğrencisi İstanbul'a götürüldü. Şube Başkan Yardımcısı Akif Reşit başkanlığındaki kafile, Başakşehir Belediyesinin tahsis ettiği otobüs ve rehber eşliğinde beş gün boyunca İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezeceği belirtildi.