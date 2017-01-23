Hakkari’de ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında "İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2017 yılında yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Toprak, 2017 yılının birinci dönem "İl Koordinasyon Kurulu" toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, bu toplantıların yapılmasındaki maksadın il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi olduğunu ifade etti. Vali Toprak, "Şu anda Hakkâri il genelinde 3-4 milyarlık bir yatırım söz konusu. Son bir iki yıl içerisinde devam eden ve biten yatırımlar. Gerçekten ciddi bir yatırım var. Yer konusunda yaşanan sıkıntılara rağmen, ulaşımdaki sıkıntılara rağmen, malum mevzulardaki sıkıntılara rağmen devletimiz gerçekten sağlıktan milli eğitime, karayollarından DSİ ve gençlik hizmetlerine kadar yoğun bir çalışma içerisinde. Biz de buradaki yöneticiler olarak ve bölge teşkilatındaki amirler olarak çok ciddi ve hızlı bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde yatırımların önündeki engelleri kaldırıp vatandaşımızın istifadesine sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bu toplantıların amacı da hizmetin yürütülmesinde veya iletişiminde varsa aksayan yönler, bunları ortaya çıkartıp hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaktır. Varsa düzeltilmesi, ortadan kaldırılması gereken engeller ve öneriler, bunların üzerinde durursak daha verimli bir toplantı gerçekleştireceğimizi öneriyorum" şeklinde konuştu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Toplantıya Hakkâri Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, ilçe kaymakamları ile yatırımcı kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.